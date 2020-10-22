Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове

12:29, 22 октября 2020, ПАИ

В Пскове из-за проведения дорожных работ изменится движение общественного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

В связи с проведением дорожных работ с 10:00 23 октября до 00:00 25 октября закрывается движение транспорта по Троицкому мосту и участку улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.

Автобусы маршрута № 1 следуют от Вокзала по улице Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому проспекту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Волкова с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 11 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому проспекту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 25 следует с ул. Ипподромной по ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 30 следует по ул. Труда, ул. Волкова с выездом на ул. Л. Поземского, по ул. Чудской на мост А. Невского, по ул. Юбилейной, Рижскому проспекту, ул. Рокоссовского (конечная). От Рокоссовского по ул. Коммунальной с поворотом на мост А. Невского и далее по маршруту со всеми остановками;

Автобусы маршрутов № 118, 114, 121, 124, 124а, 138 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой «Ул. Коммунальная»).

Автобус маршрута № 136, 137 от Текстильной следует с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» отменяется);

Автобусы маршрутов № 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от ул. Текстильной следуют через ул. Звездную по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» и «Детский парк» отменяются);

Автобусы маршрутов № 113, 127, 142, 166 с остановки «Ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «Ул. Коммунальная») далее по ул. Ижорского Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту;

Автобусы маршрутов № 109, 213, 214 от автовокзала следуют по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Волкова с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 следует с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» отменяется);

Маршрут № 22 закрыт с 10:00 23 октября, 24 и 25 октября.

На три дня в Пскове закроют движение по мосту 50-летия Октября.