О строительстве спортивных объектов в Псковской области рассказала Елена Чернышова

15:50, 22 октября 2020, ПАИ

О строительстве спортивных объектов в Псковской области рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

«У нас практически уже реализован проект в части укладки футбольного поля на стадионе «Локомотив», - рассказала Елена Чернышова, отметив, что строительство будет завершено к концу октября.

Кроме того, подходит к завершению строительство двух объектов в Плюсском районе и Пскове, которые были начаты в 2019 году, – это физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Объекты будут сданы в текущем году.

Она также отметила, что уже были начаты работы по подготовке основания для двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Печорском и Себежском районах.

«У нас был грандиозный план к июню поставить пять площадок ГТО в муниципальные образования, – добавила Елена Чернышова. – На сегодняшний день мы этот план не выполнили из-за того, что поставщик не выполнил обязательства перед нами. Нам пришлось уйти на повторный аукцион. В настоящее время у нас стадия подписания контракта с новыми поставщиками».

Также в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» Ледовый дворец Пскова получил новое оборудование на 25 млн рублей.