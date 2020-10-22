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Общество

Теракт в Москве предотвратили сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ в Москве предотвратили теракт. Готовивший взрыв 21-летний уроженец Центральной Азии был задержан, пишет ТАСС.

ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе.

По указанию боевиков международных террористических организаций молодой человек готовился совершить теракт в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства.

В оборудованном тайнике сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли компоненты взрывного устройства. Кроме того, в телефоне задержанного обнаружили переписку с боевиками с обсуждением планируемого теракта.

Преступник также планировал в дальнейшем отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок. По факту подготовки к теракту возбудили уголовное дело. Проводятся следственные действия.

В марте сотрудники ФСБ теракт предотвратили в Краснодаре. За 2019 год в России было предотвращено 34 теракта.

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