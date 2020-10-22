Митрополит Тихон примет участие в отпевании протоиерея Димитрия Смирнова

17:39, 22 октября 2020, ПАИ

В отпевании протоиерея Димитрия Смирнова примет участие митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом сообщили на странице митрополита в социальной сети «ВКонтакте».

23 октября в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве пройдет отпевание новопреставленного протоиерея Димитрия Смирнова. В заупокойном богослужении примет участие митрополит Тихон.

Начало литургии в 8:30, отпевания — в 10:00.

21 октября в возрасте 69 лет скончался протоиерей Димитрий Смирнов. В мае он перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией, а в июле был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.