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Общество

Коронавирус может спровоцировать белую горячку — псковский нарколог

Коронавирус может усугубить состояние зависимых от алкоголя людей и спровоцировать белую горячку, заявил заведующий диспансерным наркологическим отделением псковского наркодиспансера Сергей Кремс в интервью Псковскому агентству информации.

«Алкогольный делирий очень часто возникает у людей, которые находятся в запойном состоянии, пытаются прекратить его и при этом имеют какую-то патологию. Либо в период запоя получают тяжелую травму. Любое заболевание, в том числе и коронавирус, могут спровоцировать тяжелые последствия», - пояснил специалист.

Он отметил, что врачам наркодиспансера уже неоднократно приходилось консультировать специалистов Псковской городской больницы в этом вопросе. Случались прецеденты, когда у больного с диагнозом «коронавирус» развился алкогольный делирий. «Мы совместными силами таким людям помогаем», - отметил Сергей Кремс.

Подробнее читайте в интервью с Сергеем Кремсом здесь >>>.

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