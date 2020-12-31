Расписание автобусов изменится в Пскове 31 декабря
Расписание городских автобусов изменится в Пскове 31 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Движение будет осуществляться по расписанию выходного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов:
Маршрут №1:
от Снятной Горы - 22:21
от Вокзала - 22:54 (до Северной)
от Вокзала - 22:23 (до Снятной Горы)
Маршрут №2:
от Балтийской - 23:05
от Вокзала - 24:00
Маршрут №3:
от Рокоссовского - 22:19
от Инженерной - 22:50
Маршрут №4:
от Рокоссовского - 21:29
от Учхоза - 22:10
Маршрут №6:
от Рокоссовского - 21:46
от Черёхи - 22:34
Маршрут №8:
от пл. Ленина - 22:14
из Корытова - 22:35
Маршрут №9:
от Вокзала - 21:00
от Подборовья - 21:40
Маршрут №11:
от Вокзала - 24:00 (до Звёздной)
от Архива - 23:15
Маршрут №12:
от Вокзала - 21:45
от Псковкирпича - 22:18
Маршрут №14:
от Рокоссовского - 21:23
от Пчеловода - 22:03
Маршрут №17:
от Рокоссовского - 22:07
от Вокзала - 22:45 (до Коммунальной)
Маршрут №19:
от пл. Ленина - 22:15
от Цементных складов - 22:33
Маршрут №25:
из Родины - 22:15
от Архива - 21:24
от пл. Ленина в Родину - 21:41