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Общество

Расписание автобусов изменится в Пскове 31 декабря

Расписание городских автобусов изменится в Пскове 31 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Движение будет осуществляться по расписанию выходного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов: 

Маршрут №1:

от Снятной Горы - 22:21

от Вокзала - 22:54 (до Северной)

от Вокзала - 22:23 (до Снятной Горы)

Маршрут №2:

от Балтийской - 23:05

от Вокзала - 24:00

Маршрут №3:

от Рокоссовского - 22:19

от Инженерной - 22:50

Маршрут №4:

от Рокоссовского - 21:29

от Учхоза - 22:10

Маршрут №6:

от Рокоссовского - 21:46

от Черёхи - 22:34

Маршрут №8:

от пл. Ленина - 22:14

из Корытова - 22:35

Маршрут №9:

от Вокзала - 21:00

от Подборовья - 21:40

Маршрут №11:

от Вокзала - 24:00 (до Звёздной)

от Архива - 23:15

Маршрут №12:

от Вокзала - 21:45

от Псковкирпича - 22:18

Маршрут №14:

от Рокоссовского - 21:23

от Пчеловода - 22:03

Маршрут №17:

от Рокоссовского - 22:07

от Вокзала - 22:45 (до Коммунальной)

Маршрут №19:

от пл. Ленина - 22:15

от Цементных складов - 22:33

Маршрут №25:

из Родины - 22:15

от Архива - 21:24

от пл. Ленина в Родину - 21:41

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