Питерский флешмоб: водители поблагодарили медиков клаксонами автомобилей

18:03, 30 декабря 2020, ПАИ

Сегодня, 30 декабря, на дорогах Петербурга прошла массовая акция в честь медиков. Автомобилистов попросили нажать клаксон ровно в 18 часов, чтобы поблагодарить врачей и медсестёр за их труд и поздравить с наступающим Новым годом. Организаторы уверены, что такое «спасибо» услышат даже в «красной» зоне.

Акция носит название «Нажми на клаксон – поздравь врачей с Новым годом». В это время всем автомобилистам предложили одновременно погудеть в знак благодарности медикам, сражающимся с COVID-19. Как сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ, это своеобразный способ сказать спасибо всем тем, кто спасал и продолжает спасать жизни петербуржцев в стационарах и поликлиниках в режиме 24/7, пишет петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер».

«Уходящий 2020 год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжёлым он стал для медицинских работников. Весь год они работали на пределе человеческих сил, зачастую без возможности видеться со своими семьями, родными и близкими, рискуя собственной жизнью ради жизни других людей. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд. Пусть на своём сложнейшем посту они услышат звук автомобильных сирен – голос нашего города, когда петербуржцы говорят им спасибо!» – цитирует пресс-служба комитета по печати слова председателя Владимира Рябовола.

Ранее ПАИ писало, что псковские медики обращались за помощью к водителям.