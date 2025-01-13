Ходят ли мужчины на маникюр в Пскове, рассказал основатель сети салонов

16:40, 13 января 2025, ПАИ

Ходят ли мужчины на маникюр в Пскове, рассказал основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» Григорий Щесняк в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 13 января.

«Ходят, но, конечно, реже девушек. Было интересно узнать, что некоторые из наших мужчин-клиентов – военные», – сказал гость студии. Несколько из таких клиентов рассказали Григорию Щесняку, что они пользуются услугами мастера ногтевого сервиса из-за длительных учений в полях, где уход за собой и своим здоровьем становится некоторой проблемой.

На данный момент доля клиентов-мужчин растёт, сказал основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра. «Как правило, если мужчина появился, он становится уже постоянным клиентом, но мы замечаем, что они занимают время, когда салон более и менее свободен», – отметил предприниматель.

«Рынок мужского маникюра в Пскове – это непаханое поле, хотя потребность в мужском маникюре, на мой взгляд, уже сформирована, но люди пока то ли стесняются, то ли боятся», – проанализировал ситуацию Григорий Щесняк.