Два иногородних жителя заболели коронавирусом в Псковской области
30 декабря в Псковской области коронавирус подтвердили у двух иногородних жителей, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Уточняется, что это первые в Псковской области случаи заболевания иногородних COVID-19.
Всего в Псковской области зарегистрировано 23 598 случаев заражения коронавирусом, 11 755 пациентов выздоровело, 99 человек умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.