Михаил Ведерников призвал псковичей совершать покупки рано утром

00:09, 31 декабря 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей избегать большого скопления людей и не совершать покупки в магазинах в часы пик. Об этом глава региона написал в своём Instagram-аккаунте.

«В торговых центрах и магазинах наблюдаются большие скопления людей. Постарайтесь сделать оставшиеся покупки рано утром – разгрузите пиковые часы и избегайте лишних контактов», – обратился губернатор к жителям Псковской области.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 23 598 случаев заражения коронавирусом, 11 755 пациентов выздоровело, 99 человек умерло.