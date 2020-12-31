Читатели Миритиницкой библиотеки поблагодарили депутатов Михайловской волости
Читатели Миритиницкой сельской модельной библиотеки поблагодарили депутатов Михайловской волости за финансовую помощь учреждению, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Восход».
«Приобретены материалы для косметического ремонта, новые занавески, светильники, палас, стулья и литература для детей разных возрастов. Радует и приобретение цветного принтера и планшета, так необходимых для работы. Эти деньги выделены благодаря активному участию читателей и библиотекаря в организации и проведении культурных мероприятий в рамках областного конкурса на лучшее сельское поселение», - написали отзыв читатели газеты на странице издания в соцсети «ВКонтакте».