4584 человека заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 4 584 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 100, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (8 788 случаев), на третьем – Псковский район (1 999 случаев).
Всего в Псковской области зарегистрировано 23 598 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 11 755 пациентов, умерло 99 человек.