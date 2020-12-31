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Общество

4584 человека заразились коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 4 584 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 100, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (8 788 случаев), на третьем – Псковский район (1 999 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 23 598 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 11 755 пациентов, умерло 99 человек.

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