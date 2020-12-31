Ещё 82 человека заболели COVID-19 в Пскове

11:11, 31 декабря 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом с начала пандемии заболели 8 788 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 82, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (4 584 случая), на третьем – Псковский район (1 999 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 23 598 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 11 755 пациентов, умерло 99 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.