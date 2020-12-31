Более 27 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
30 декабря в стране зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 28 922 человека.
Всего по состоянию на 31 декабря в России выявлено 3 159 297 случаев заболевания коронавирусом, 2 554 340 человек выздоровело, 57 019 – умерло. В Псковской области выявлено 23 598 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 11 755 пациентов, умерло 100 человек.