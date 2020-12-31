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Общество

Команда псковских спортсменов-гребцов в классе лодок «Дракон» завоевала статуэтку «Народного признания – 2020»

Команда псковских спортсменов-гребцов в классе лодок «Дракон» победила в номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». Этот финалист получил 852 голоса на сайте ПАИ и 5 от жюри, набрав тем самым 1197,75 балла. 

На втором месте в номинации «Рекорд» оказался чемпион мира по спортивному зимнему плаванию – 2020 Марк Мордовцев (743+5 жюри = 1088,75), на третьем — активист Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Петров (710+4 жюри = 986,6). 

Гребля на 20- и 10-местных лодках «Дракон» появилась в Пскове в 2005 году по инициативе тренеров на байдарках супругов Воробьевых. Первые награды — две золотые и серебряную — псковичи завоевали в 2007 году на первом клубном чемпионате Европы в Санкт-Петербурге.  

К 2019 году на счету псковского клуба уже были 22 золота, 22 серебра и  9 бронзовых наград на мировых первенствах, 54 золотые медали, 20 серебряных и 21 бронзовая — на европейских чемпионатах. Спортсмены принимали участие в соревнованиях в России, Чехии, Германии, Венгрии, Италии, на Украине, во Франции, в Англии и Таиланде. 

Гребцы представляют Псковскую область в составе сборной команды России на национальных и международных чемпионатах.

Сейчас в команде пять мастеров спорта СССР. Этим видом спорта в Пскове занимаются люди разных профессий – учителя, медицинские работники, строители, инженеры, летчики, моряки, водитель скорой помощи, водители и спортивные тренеры.

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.

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