Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»

19:39, 31 декабря 2020, ПАИ

Инструктор штурмового отделения отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов победил в номинации «Призвание» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». Этот финалист получил 1717 голосов на сайте ПАИ и 5 от жюри, набрав тем самым 2295,1 балла.

На втором месте в номинации «Призвание» оказалась фельдшер Дубишенского медицинского пункта Дедовичской районной больницы Марина Осипова (1532+4 жюри = 1994,48), на третьем – почётный гражданин города Печоры, почётный настоятель печорского храма Святой Великомученицы Варвары и бывший послушник Псково-Печерского монастыря протоиерей Евгений Пелешев (605+5 жюри = 1183,1).

На протяжении 8 лет Андрей Мусатов руководит военно-патриотическим клубом «Зубрёнок», подшефным отделу специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области. Он ежедневно обучает воспитанников клуба основам военного дела, различным видам спецподготовок: строевой, физической, стрелковой, медицинской, рукопашному бою.

Его кандидатура утверждена главой Пскова на пост начальника штаба местного отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В клубе «Зубрёнок» занимаются 45 подростков в возрасте от 8 до 18 лет. В основном все они - ученики псковской средней общеобразовательной школы № 12, которая носит имя Героя России - сотрудника ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Алексея Ширяева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2000 году при штурме села Комсомольское в Чечне.

Андрей Мусатов служит в отделе специального назначения «Зубр» с 2012 года и столько же лет параллельно со службой в спецназе руководит «Зубренком». Является обладателем нагрудного знака «Лучший сотрудник отдела специального назначения».

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.