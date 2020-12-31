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Общество

Проект общественников «Создание приюта для животных «Шанс» завоевал статуэтку премии «Народное признание – 2020»

Первое место в номинации «Инициатива» Первой общественной премии «Народное признание – 2020» занял проект общественников «Создание приюта для животных «Шанс». За него проголосовали 923 человека на сайте ПАИ и 9 членов жюри, тем самым проект общественников набрал 1402,25 балла. 

Авторы проекта планируют обустроить место для размещения 140 бездомных собак. Предполагается также организовать изолированную карантинную зону вместимостью 20 собак для предотвращения распространения опасных инфекций среди подопечных приюта.

На сегодняшний день в Пскове и Псковском районе нет ни одного приюта для животных, отвечающего требованиям действующего законодательства. Две существующие площадки не справляются с потоком собак без владельцев.

Второе место в номинации «Инициатива» получил председатель Гдовского райпо Василий Чумаков (509+3 жюри =668,75).

Третье место досталось инициатору и создателю движения «Гуманный отлов» Василию Смирнову (343+2 жюри = 449,5).

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.

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