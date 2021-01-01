Щуки, бобры и кровопускание - открылся сезон зимней рыбалки

23:18, 31 декабря 2020, ПАИ

В отличие от зимы предыдущей, когда ни снега и ни льда не было, зима нынешняя уже в декабре успела заморозить псковские реки и озёра и даже немного снежком землю присыпать. Правда, ненадолго. Тут же последовала оттепель, чем псковские рыболовы непременно и воспользовались, отправившись с лодками и спиннингами на открытую воду.

Зима? Расчехляем лодки

Морозов опять нет. После похолодания во второй декаде декабря, когда, казалось бы, начал зарождаться настоящий лед, наступила оттепель, да такая, что много беды наделала – уже несколько человек в нашем регионе на таком льду погибли. В своей компании мы долго обсуждали, куда податься? И с чем – бурами или спиннингами? И правильно решили, что только не на лёд, а на Желчу. Пожалуй, река должна была бы вскрыться, а может, и замёрзнуть ещё не успела. И 22 декабря, в самый короткий день в году, мы отправились на нашу реку-красавицу.

Инициатором выезда оказался самый старший в нашем рыболовном коллективе - Сергей Николаевич. Хотя на пару дней позже и я предполагал такой же выезд, но отказываться не стал. У меня были легкие сомнения по поводу несошедшего льда с Желчи, а если бы еще через два дня оттепели туда бы поехали, то вероятность открытой воды могла быть выше. Но и Вениамин масла в огонь подлил, рассказал, что его товарищ, проезжая по мосту через Желчу, ещё два дня назад, видел там открытую воду. Отправились вчетвером – я, Дмитрий, Виктор и Сергей Николаевич, хотя изначально собирались более широкой компанией, но кто-то не поверил в наши намерения, мол, авантюристы, а кому-то здоровье не позволило.

Приехали к известному месту у деревни Низовицы. Вокруг красотища - на земле и на деревьях свежий ослепительно белый снежок, а на реке… тёмная вода. И самое главное - вода безо льда. Ура, значит порыбачим. Погода замечательная - ни тебе ветра, ни тебе осадков, тихо и спокойно. Про себя отметил, что надо будет где-нибудь на дальней точке внизу по течению запланировать остановку для новогодней фотосессии. А если к тому времени мы еще и с рыбой будем, то сюжет будет просто сказочный. Люблю такую погоду – вроде бы и зима, а мы – на лодках. И не только нам такая погода нравится, но и щучка почти всегда поклёвывает в такую красоту.

Альцгеймер – друг рыболовов

К этому дню наши лодки были уже высушены и убраны на зимнее хранение, но в обратную сторону нам развернуться недолго. Вот только часто после «ледовых» перерывов у нас бывают маленькие, а иногда и большие неприятности – чего-нибудь да забудем. Ну, а что поделаешь, почти все мы уже не молоды и Альцгеймер где-то рядом бродит. Бывало и без весел приезжали, и без клапанов для лодки, и без катушек к спиннингам, а я так однажды и вовсе отличился – забыл в гараже… мотор. И в этот раз не обошлось – я приехал без своей коробочки с воблерами.

Помню, как при загрузке держал её в руках, даже специально про себя проговаривал: воблеры, воблеры не забыть, отложил ее в сторонку от других многочисленных коробочек и… забыл. Но если бы я один был на рыбалке, тогда да, катастрофа. Ну, а сегодня рядом товарищи и, узнав про мое горе, наперебой и на выбор предложили свои «погремушки». Выбрал у Виктора рябенький «Джесси», любимый мой воблер, а Дмитрий поделился своим «Страйк про». Спасибо. Так двумя воблерами и обошелся.

Что бывает, если традиции не соблюдать…

Пока собирались, спускали лодки на воду, ещё одна неприятная история произошла, очень неудобно получилось из-за моих традиционных подшучиваний и подначек. Сергей Николаевич похвалился своим приобретением - лодочным мотором «Сузуки», шесть л. с. Хороший мотор, говорит, новый. А я, как всегда: «Ну, Сергей Николаевич, ты ведь правило знаешь – на необмытую вещь гарантия не распространяется». «Вот так и знал, что будете меня подкалывать – с улыбкой ответил Николаич – но, извините, забыл, а вернее, не успел вчера в магазин забежать. Да и не совсем новый мотор, я его с рук взял, ему всего год, и он лишь обкатку прошёл. Вот, смотрите, как игрушка сияет. Так что мотор считай новый». «Ну, все равно правило надо соблюдать, это непорядок, – и тут вдруг чёрт за язык меня дёрнул: - Ну, тогда ты его сегодня не заведёшь!» «Заведу! – упорствовал и продолжал виновато улыбаться наш товарищ, - при покупке в гараже в бочке с водой пробовали - запустили без проблем». «А давай поспорим, что не заведёшь!» - продолжал раздирать меня бес рогатый. «Давай. Заведу!» - улыбнулись и ударили по рукам.

Весь этот шуточный и ни к чему не обязывающий спор проходил во время короткого общего завтрака с чаем и бутербродами. Товарищи тоже подшучивали над Сергеем, но не так агрессивно, как я. Счастливый обладатель почти нового мотора первым выбрался на воду. Слышу – и раз, и два, и три наш старший товарищ дёргал за шнур стартера, а мотор-то и не заводится и даже не схватывает. «Ну, блин, – подумал я про себя, – не хватало мне еще накаркать». И десять попыток сделал Сергей, и двадцать – мотор признаков жизни не подавал. Вижу и слышу - нервничает Николаич. И мне неловко с каждой минутой становилось.

Ладно, сейчас подгребём к нему, может, что и подскажем, поможем. Сколько раз бывало, когда неопытный рыболов начинает только осваивать лодочный мотор и неправильно его запускает. Бывает, заливает бензином свечу, а дальше дёргай не дёргай, а завести мотор не получается, пока не выкрутишь свечу, не протрёшь её и не просушишь. Или можно и без выкручивания свечи обойтись, подождав минут 10-15, пока из цилиндра бензин сам испарится. Подгребли. Начал ему советовать, но Сергей Николаевич уже был на взводе: «Я сам знаю, что мне делать, у меня этот мотор уже не первый, и не второй, и не третий. Плывите, рыбачьте, я разберусь и догоню». Ну как бросать товарища? «А ты это делал? А это? – продолжал я попытки как-то исправиться, ведь надо же, напророчил. - Когда мой мотор хандрил, я вот так и так делал, помогало. Давай попробуем?» Но Сергей меня не слушал, упорствовал, уже и свечу выкрутил, и карбюратор разобрал. «А в карбюратор ты зачем полез?» – удивился я, мне туда ни разу не приходилось заглядывать. «Отстаньте, плывите, рыбачьте, я сам!» - продолжал раздраженно отвечать наш Сергей Николаевич. Ну что с ним поделаешь? «Дмитрий! – обратился я к самому опытному мотористу в нашей компании. У него, в отличие от Сергея, не второй и не третий мотор, а всё один и тот же, но уже пятнадцать лет служит ему верой и правдой. – Дима, помоги Сергею. Уж тебя-то он точно послушает». Извинился я перед Сергеем Николаевичем за столь несвоевременное пророчество, и отправились мы вниз по течению к щучьим местам – ну не стоять же рядом просто так.

Бобёр? Рыба!

Первая наша точка – это шестиметровая яма перед мостом. На этом месте реденько, но поимки щук все же бывают. Наш общий товарищ и опытный щукарь Вениамин Борисович, например, когда-то здесь «пятёру» выудил. Но местечко своеобразное, очень короткое по протяженности и неудобное для проводки – мель перед ямой, мель после нее. Забросишь воблер до ямы – нацепляешь травы, испортишь игру приманки и над ямой ничего не поймаешь. Забросишь воблер чуть позже начала ямы, как тут же и конец ее наступает. Лично я не люблю это место и почти всегда его игнорирую.

Так и в этот раз, решили проскочить ее не останавливаясь и сразу до второй точки. А она неподалёку, за мостом, и это место, пожалуй, самое интересное. Бывает, что нигде ни одной поклёвки за день не увидишь, а здесь хоть кто-то да клюнет обязательно. Это место выгодно отличается от других, ну, за исключением самого широкого и протяженного места за заимкой. То место, у реки Курицы, ну просто шикарное по всем показателям. Распустили спиннинги и прошлись вниз по течению метров триста.

Мало сейчас воды в Желче, воблеры с 2,5 метра заглублением то и дело дно цепляют, но что поделаешь, бывало и еще мельче. Дошли до выхода с этой точки, поклёвок не было, развернулись, пошли против течения. Хотя какое там сейчас течение? Движения воды совсем незаметно, редкие льдинки плавали почти не двигаясь. И опять прошли насквозь щучье «пастбище» не поимев ни удара, ни поклёвки. Тут и Дмитрий примчался. «Как там Серёга?» - был мой первый вопрос. «Да вроде бы завелся» Ну вот и хорошо, а то я весь испереживался, очень с моей шуточкой как-то неудобно получилось. «Только у него действительно что-то с карбюратором. Жалуется, что бензин в лодку капает, скорее всего, игла в карбюраторе западает», - накоротке, проплывая мимо, рассказал Дмитрий. Ну, завелся, знать скоро здесь объявится. Но ни через пять минут, ни через десять и ни через час Сергей Николаевич так к нам и не присоединился. Неисправность оказалась серьезнее, чем думалось, и порыбачить ему в этот день так и не пришлось. Собрал он с невеселыми думами свою лодку с мотором и уехал домой. Так вот моя с виду безобидная шутка оказалась пророческой, и мне до сих пор очень неудобно перед Сергеем. Приношу еще раз извинения, хотя вроде бы и ни в чём не виноват.

После встречи с нами Дмитрий удалился на другой край этого речного раската, развернулся, забросил спиннинги и двинулся нам навстречу. Мы были метрах в десяти друг до друга, как вдруг ровно посредине между нашими лодками вывернулась огромная рыбина. Широкие круги и водоворот от крупной рыбины увидели и мы с Виктором, и Дмитрий.

На тишайшей речной глади это было и очень неожиданно, и очень смачно. Вот это рыба! А может, это бобёр был? Что-то мне не припоминается, чтобы в такую пору щука (а кто еще это может быть?) так мощно и активно себя вела. «Ни фига себе! Дима, ты видел?» «Видел», - обменялись мы эмоциями, проплывая в пяти метрах друг от друга. И только наши лодки удалились метров на двадцать, как мой напарник, а он лицом к лодке Дмитрия был, говорит: «Дмитрий кого-то зацепил, тянет». Я обернулся. Точно, лодка нашего товарища стояла поперёк реки и он одной рукой усердно крутил катушку, а другой удерживал трясущийся и изгибающийся от сильных рывков рыбины спиннинг. И подсак приготовил. Ну, раз так, то там хорошая щука должна быть.

Через минуту-другую он выудил великолепный экземпляр зубастой разбойницы. Тут же он и взвесил её – 3200 гр. Отличное начало. Кстати, эта щука для моего товарища оказалась самой крупной в этом году. Поздравили и продолжили рыбачить. Вскоре и в нашей лодке раздались радостные возгласы – это мой напарник Виктор Александрович выудил «полторашку» (как потом оказалось – 1900 гр). Минут через десять он же еще одну щучку поймал, но небольшую, около полукилограмма весом, её, конечно же, отпустили. А дальше клёв затих до нуля. Минут тридцать мы ещё поползали по этому месту и... ничего.

Кстати о бобрах. Они часто пересекают водный путь рыболовам, наблюдают за нами, пугают нас и подают сигнал опасности громким шлепком своего хвоста о воду. Развелось их за последний десяток лет на водоёмах Псковской области довольно много. Да оно и понятно – ни воротники, ни шапки бобровые никому сейчас не нужны, вот охотники и потеряли интерес к добыче бобра. А в природе, кроме человека, врагов у него не много. Прекрасно чувствуют себя самые крупные грызуны (вторые по величине в мире после капибары) и в водах реки Желчи. Два года назад, неподалеку от впадения в Желчу реки Курицы, появилась в три метра высотой и около десяти метров в диаметре хатка бобрового семейства. Таких огромных бобровых жилищ мне ещё нигде не встречалось.

На «сладкое» место не попали

Отправились мы дальше вниз по течению. Впереди еще много перспективных ям и раскатов, и где-нибудь со щукой да повстречаемся. На следующем месте пусто оказалось, и на следующем. А на пятом или шестом щучьем месте ловить стало очень неудобно – полреки во льду, а на второй половине сначала появились отдельные льдинки и льдины, а потом стала встречаться и каша изо льда. До этого река вся чистая была, а тут кое-где настоящая шуга из мелких осколков льда. Ну как здесь половишь – и не забросить, и не провести воблер. Пошли дальше с надеждой, что на самом рыбном и широком месте вновь выберемся на открытую воду. Но не тут-то было.

Дальше места, где впадает река Курица, Желча стояла закованная в ледяной панцирь от берега до берега и вниз по течению, на сколько глаз хватало. Что называется, приплыли! Делать нечего, пришлось разворачиваться в обратный путь. Не так мы представляли сегодняшнюю рыбалку на Желче, к самым «сладким» местам река нас не подпустила. На обратном пути мы опять проверяли все щучьи места, но лишь один раз у товарища клюнул недомерок.

А точка № 2, та утренняя, результативная, вновь ожила и порадовала. Наконец-то и на мою улицу пришёл праздник – и у меня клюнула щука. Да не одна, а почти подряд пять штук. Правда, две из них сразу же были отпущены, а три около килограммового размера (плюс-минус) отправились в общий садок. И что удивительно, если с утра в этом месте клевало только у моих товарищей, а мой спиннинг отдыхал, то ближе к вечеру хищница предпочитала исключительно мою снасть. Сколько уже раз возникает подобная ситуация, и какого-то внятного объяснения такой избирательности хищницы мы так и не находим.

Кровопускание

Поклёвки в этот день были совсем не зимние. Щуки вели себя на удивление активно и не по сезону яростно сопротивлялись от первого и до последнего метра, заглатывая наши воблеры «по самые гланды». Экипаж моей лодки оказался полностью не готов к такому поведению острозубой хищницы и был заслуженно наказан за это. На берегу, по неопытности моего напарника, оставили зевник, а без него проникнуть в пасть щуки и отцепить воблер большая проблема. Да еще в лодке ни экстрактора не оказалось, ни пассатижей никаких. И пришлось заниматься кровопусканием, но не щукам, а… самим себе.

И я, и Виктор изрезали кисти рук об острейшие, как лезвие бритвы, щучьи зубы в кровь. Говорят, что у щуки несколько раз за год зубы выпадают, но, как оказалось, не в декабре. Каждый раз после поимки очередной разбойницы приходилось одному из нас раскрывать и удерживать голыми руками щучий «клюв», а второму засовывать свои руки глубоко в пасть и отцеплять приманку, то и дело цепляясь за острейшие зубы хищницы. Ох и непростое это дело оказалось – ни одного раза не обошлось без кровопролития. Да еще и холодная погода усугубляла ситуацию – кровь очень долго не сворачивалась и даже мелкие царапины кровоточили по часу и более. Но обижаться не на кого, забывчивость и расслабленность тому причиной.

Вечерний клёв тоже оказался недолгим. Минут за тридцать я выловил своих щук, да у моего напарника поймалась незачетная щучка. Дмитрий вечерних поклёвок так и не увидел. День подходил к концу, и на этом мы рыбалку закончили. Не самая плохая выдалась предновогодняя рыбалка.

Новая мода

На этой рыбалке хотел проведать своих знакомых в деревне Кола - Игоря Владимировича и Владимира Павловича Гладких, знаменитых жителей этой деревни и устроителей памятника чудским морякам. Но из-за ледовой обстановки мы не дошли туда километров пять. А Игорь Владимирович приглашал, заманивал, прислав фотографии обнаруженных в окрестностях удивительных артефактов.

Модное увлечение захлестнуло сейчас чудской берег: иногда граждан с металлоискателями в руках можно встретить чаще, чем со спиннингами. Очень много металла до сих пор остаётся в теле земли причудской, особенно не дают ей покоя раны Великой Отечественной войны. Но встречаются и более старые вещицы и даже древние. Вот и хотел с некоторыми из них познакомить меня мой знакомый из деревни Кола. А обнаружила их и извлекла из земли его дочка – с лопатой и новомодным прибором она иногда не расстается часами.

Когда Гладких четыре года назад здесь только поселились и приводили в порядок территорию (не только дачного участка, но и территорию всей деревни – пляж, дороги, часовню). то и без металлоискателя они много чего интересного обнаружили – и патроны, и снаряды, и винтовку, и пулемет – всё в плохо сохранившемся виде и едва угадываемое. Но повстречались и вещи удивительные. Но обо всём этом я постараюсь рассказать нашим читателям после следующей рыбалки на Желче, после очной встречи с Игорем Владимировичем и непременно с его разрешения. Но произойдёт, скорее всего, такая встреча уже по весне.