С 1 января в России возобновят свою работу медвытрезвители

15:21, 01 января 2021, ПАИ

С 1 января правительство разрешило работать медицинским вытрезвителям, пишут федеральные СМИ. Это связано прежде всего с тем, что, по данным правоохранительных органов, упразднение в своё время данных учреждений крайне негативно сказалось на общей криминогенной обстановке в стране.

Что изменится? Теперь регионы имеют право создавать частные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнёрства. С граждан, попавших сюда, владельцы имеют право брать плату за свои услуги. Так, в среднем ночёвка в спецучреждении обойдётся в 1 500 рублей.

Также в силу вступает сопутствующий закон, позволяющий полиции доставлять пьяных граждан в вытрезвители. Поправки вносятся и в закон «О полиции», который ранее предусматривал право полицейских отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться нетрезвых граждан исключительно в медицинские организации.