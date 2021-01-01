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Общество

С 1 января в России возобновят свою работу медвытрезвители

С 1 января правительство разрешило работать медицинским вытрезвителям, пишут федеральные СМИ. Это связано прежде всего с тем, что, по данным правоохранительных органов, упразднение в своё время данных учреждений крайне негативно сказалось на общей криминогенной обстановке в стране.

Что изменится? Теперь регионы имеют право создавать частные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнёрства. С  граждан, попавших сюда, владельцы имеют право брать плату за свои услуги. Так, в среднем ночёвка в спецучреждении обойдётся в 1 500 рублей.

Также в силу вступает сопутствующий закон, позволяющий полиции доставлять пьяных граждан в вытрезвители. Поправки вносятся и в закон «О полиции», который ранее предусматривал право полицейских отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться нетрезвых граждан исключительно в медицинские организации.

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