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Общество

Свыше 16 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за снега

К аварийно-восстановительным работам привлечена 91 бригада

 

16 тыс. 200 жителей Псковской области и 13 социальных объектов остались без света из-за налипания мокрого света на провода, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ. Об этом написали «Аргументы и факты Псков».

Отключения зафиксированы в 1 008 населенных пунктах в Опочецком, Псковском, Печорском, Островском, Палкинском и Гдовском районах.
В настоящее время задействованы 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 0,85 МВт. Аварийно-восстановительные работы ведёт 91 бригада в составе 341 специалиста и 100 единиц спецтехники.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится на постоянной связи с руководством «Россети  Северо-Запад » и Псковского филиала организации. Глава региона отметил, что каждое обращение по отключению электричества будет обработано и передано профильным специалистам для максимально быстрого восстановления электроснабжения. В ближайшие часы по поручению Губернатора состоится совещание по координации действий с участием энергетиков и руководителей муниципалитетов, на территории которых зафиксированы отключения.

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