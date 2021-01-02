Свыше 16 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за снега

19:19, 02 января 2021, ПАИ

16 тыс. 200 жителей Псковской области и 13 социальных объектов остались без света из-за налипания мокрого света на провода, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ. Об этом написали «Аргументы и факты Псков».

Отключения зафиксированы в 1 008 населенных пунктах в Опочецком, Псковском, Печорском, Островском, Палкинском и Гдовском районах.

В настоящее время задействованы 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 0,85 МВт. Аварийно-восстановительные работы ведёт 91 бригада в составе 341 специалиста и 100 единиц спецтехники.



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится на постоянной связи с руководством «Россети Северо-Запад » и Псковского филиала организации. Глава региона отметил, что каждое обращение по отключению электричества будет обработано и передано профильным специалистам для максимально быстрого восстановления электроснабжения. В ближайшие часы по поручению Губернатора состоится совещание по координации действий с участием энергетиков и руководителей муниципалитетов, на территории которых зафиксированы отключения.