Основные решения оперативного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Псковской области

21:56, 02 января 2021, ПАИ

В Псковской области состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Ситуация ухудшилась в последние сутки, когда в области прошёл сильный мокрый снег. В настоящий момент целый ряд населённых пунктов находятся без света, в 230 уже удалось восстановить электроснабжение, сообщает официальный канал Псковской области в Telegram.

Основные решения, принятые в оперштабе:

1. В Островский, Себежский и Стругокрасненский районы сегодня будут поставлены дизельные генераторы для обеспечения населения электричеством.

2. Бригады Межрегиональной распределительной сетевой компании будут усилены 200 специалистами из соседних регионов – Ленинградской, Московской, Новгородской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия. Дополнительно ГУ МЧС также сформирует 5 бригад, которые будут брошены на помощь нашим энергетикам для расчистки трасс и валки угрожающих деревьев.

3. Со своей стороны администрация области отрабатывает вопросы расчистки снега, чтобы обеспечить специалистам доступ к месту прорыва линий электропередачи.

4. Взаимодействие глав районов и руководителей филиалов Межрегиональной распределительной сетевой компании должно быть постоянным.