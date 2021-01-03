Энергетики восстановили системообразующую сеть в Псковской области после ледяного дождя

11:08, 03 января 2021, ПАИ

После ледяного дождя в Псковской области восстановили системообразующую сеть 35-110 кВ, сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

В настоящее время энергетики круглосуточно ликвидируют последствия аномальных осадков на распределительных линиях 6-10 кВ. Работы ведутся непрерывно, мобилизованы все силы и средства.

Для проведения работ в ночное время суток доставлены световые башни. Энергетики обследуют многокилометровые ЛЭП, расчищая путь от упавших деревьев и метровых сугробов. Мобилизовано 110 аварийно-ремонтных бригад – 509 человек, 149 единиц техники. В пострадавшие районы были переброшены специалисты из соседних регионов.

Для временного подключения потребителей задействованы 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт. Доставлен 31 дополнительный источник электроснабжения ещё на 1,2 МВт. Накануне в Псковской области прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

В псковском филиале сохраняется особый режим работы. Об отключениях электроэнергии можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.