15 бригад энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковском районе
В Псковском районе 15 бригад энергетиков ликвидируют последствия непогоды, сообщили в администрации района.
По состоянию на 11:00 3 января на ликвидацию аварийных ситуаций в системе энергоснабжения района направлены 62 специалиста. Кроме того, в администрации района работает оперативный штаб по взаимодействию с администрациями сельских поселений, мобильными службами энергетиков, дорожниками и управляющими компаниями.
Единая дежурная диспетчерская служба Псковского района круглосуточно принимает звонки от граждан, анализирует их и оперативно передаёт информацию в соответствующие организации.
В Псковской области энергетики восстановили системообразующую сеть после ледяного дождя.