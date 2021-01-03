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Общество

15 бригад энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковском районе

В Псковском районе 15 бригад энергетиков ликвидируют последствия непогоды, сообщили в администрации района.

По состоянию на 11:00 3 января на ликвидацию аварийных ситуаций в системе энергоснабжения района направлены 62 специалиста. Кроме того, в администрации района работает оперативный штаб по взаимодействию с администрациями сельских поселений, мобильными службами энергетиков, дорожниками и управляющими компаниями.

Единая дежурная диспетчерская служба Псковского района круглосуточно принимает звонки от граждан, анализирует их и оперативно передаёт информацию в соответствующие организации.

В Псковской области энергетики восстановили системообразующую сеть после ледяного дождя. 

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