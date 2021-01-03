Дорожные службы расчистили 90% общей протяжённости региональных дорог в Себежском районе

13:39, 03 января 2021, ПАИ

В Себежском районе дорожные службы расчистили 90% общей протяжённости региональных дорог, пишет газета «Призыв» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

3 января в администрации района состоялось заседание оперативной группы КЧС и ПБ Себежского района. Местные дороги расчищаются по мере освобождения спецтехники. Особое внимание уделяется отдалённым деревням.

«Возникает проблема в том, что часть техники потребовала внепланового обслуживания и ремонта из-за активного её использования в предыдущие дни», – отметили в администрации Себежского района. Для окончательной расчистки местных дорог потребуется ещё три дня.

На сегодняшний день ситуация остаётся напряжённой, но контролируемой. Расчисткой линий электропередач занимаются 11 аварийно-восстановительных бригад, которые прибыли в район из других регионов.

Доставлены также резервные электрогенераторы, которые используются в первую очередь для подачи электроэнергии в социально значимые объекты – котельные и водокачки.

Главы сельских поселений организуют подвоз питьевой воды в населённые пункты, где из-за отсутствия энергоснабжения не функционируют водонапорные башни. 3 января подвоз питьевой воды будет организован в населённые пункты Ормея, Глембочино, Томсино.

Самой большой проблемой является и продолжит оставаться ситуация с обеспечением электроснабжением населённых пунктов. Администрация призывает жителей сохранять спокойствие.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что ситуация должна нормализоваться через сутки.