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Общество

Михаил Ведерников – о последствиях непогоды: Ситуация должна нормализоваться через сутки

Фото: Instagram Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал последствия непогоды и отметил, что ситуация должна нормализоваться через сутки. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона напомнил, что ледяной дождь и снегопад оставили без электроснабжения сотни населённых пунктов региона.

«Энергетики говорят, что в некоторых местах аномальные осадки не выдерживают даже новые опоры», – подчеркнул Михаил Ведерников, отметив, что экстренные службы, Россети и МЧС круглосуточно работают над устранением последствий непогоды.

В регионе также действуют сотрудники «МРСК Центра», МОЭСК, «Ленэнерго» , Новгородского, Архангельского, Корельского, Мурманского филиалов МРСК.

Губернатор также отметил, что в Островский, Себежский и Стругокрасненский районы будут поставлены дизельные генераторы, бригады МРСК усилят ещё 200 специалистов из других регионов. Дополнительно пять бригад МЧС выйдут на расчистку трасс и валку деревьев. А также к месту прорыва линий электропередач расчищаются дороги от снега. Такие решения были приняты в оперштабе по обеспечению безопасности электроснабжения.

«Если вас затронуло отключение, оставляйте заявку по номеру 8-800-220-0-220, на портале светлаястрана.рф или по телефону единых диспетчерских служб, – подчеркнул Михаил Ведерников. – Все обращения в Instagram также отрабатываются».

Накануне энергетики восстановили системообразующую сеть в регионе после ледяного дождя. Ликвидацией последствий непогоды в Псковском районе занимаются 15 бригад энергетиков.

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