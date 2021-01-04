Еще 178 жителей Псковской области поправились после заражения коронавирусом
За сутки 3 января выписано еще 178 жителей Псковской области, переболевших коронавирусом, сообщает в своем Инстаграм-акккаунте губернатор Михаил Ведерников.
Таким образом, согласно официальной статистике, с начала пандемии число выздоровевших после COVID-19 в регионе составило 12 414 человек.
Ранее сообщалось, что за сутки выявлено 195 зараженных коронавирусом псковичей.
О том, как вести себя, если вы заразились коронавирусом, рассказали псковские медики.