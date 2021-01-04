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Перед подвесными мостами в Острове появятся железобетонные блоки

Подвесные мосты в Острове. Фото ПАИ

Для ограничения передвижения автотранспорта по цепным подвесным мостам в Острове перед въездом на них временно появятся железобетонные блоки. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Придется это сделать, дал соответствующее поручение», - сказал глава муниципалитета.

В качестве постоянной меры, ограничивающей въезд на подвесные пешеходные мосты, администрация района намерена по согласованию с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области разработать техзадание на установку автоматических подъемных барьеров, подобным тем, что установлены на ул. Ленина в Пскове.
Сейчас автомобильное движение по мостам ограничено дорожными знаками «Пешеходная зона».

Ранее в соцсетях появилось видео ночных «покатушек» по пешеходным мостам в Острове девушки на автомобиле. Ее личность установлена, девушке выписан административный штраф.

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