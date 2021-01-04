Катавшаяся по подвесным мостам в Острове девушка оштрафована

14:30, 04 января 2021, ПАИ

Девушка, которая на автомобиле ездила по пешеходным подвесным мостам в Острове, найдена в Санкт-Петербурге и оштрафована, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации глава Островского района Дмитрий Быстров.

Мама 30-летней уроженки Острова со скандального видео проживает в Острове, а сама девушка после опубликования видео уехала в Санкт-Петербург, где была найдена полицией и оштрафована по статьям КоАП РФ.

Ранее в социальных сетях появилось видео на котором видно, как девушка за рулем легкового автомобиля проезжает по недавно отреставрированным подвесным мостам в Острове. Ее действия председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик назвал «вопиюще дерзки поступком».