В Псково-Печерском монастыре к Рождеству начали украшать живые ели

19:07, 04 января 2021, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжают готовиться к Рождеству. Сегодня начали наряжать живую ель у Никольского храма. Об этом сообщается в аккаунте Псково-Печерского монастыря в Instagram.

«В обители началась подготовка к празднику Рождества Христова! Украшаем елочку у Никольского храма», - гласит подпись к фото, опубликованному в сети.

Елку у храма украсят большие серебристые шары.

Подготовку к Рождеству в Псково-Печерском монастыре начали еще до Нового года, территорию обители украсили художники-оформители, также там построили вертеп, а кафе приготовили рождественское меню.

В праздник Рождества возле Печерского монастыря всех желающих будет катать верблюд. Это своеобразная отсылка к библейскому сюжету, пояснили в обители накануне праздника: поклониться младенцу Христу волхвы ехали с караваном верблюдов.

Верблюд Джига живёт на ферме в Печорском районе. Заводчица Ирина Тихонова занимается организацией конных походов по местным лесам, и оказалось, что для таких целей верблюд подходит едва ли не лучше лошадей. Но зимой заказов немного, поэтому для поддержания Джиги в форме хозяйка придумала специальную физкультуру.