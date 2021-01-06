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Общество

Ирина Кендрали: Все Деды Морозы проходят через наши души

Фото Дарьи Хватковой.

Вы никогда не задумывались о том, что находится внутри фигурки Деда Мороза, которого принято ставить под новогоднюю ёлочку? А почему он блестит, как будто недавно попал под снегопад?

Псковичку Ирину Кендрали хорошо помнят во многих семьях, где когда-то росли маленькие дети. Незадолго до Нового года она откладывала все дела и надевала костюм Снегурочки. Вместе с Дедушкой Морозом они доставляли псковской малышне подарки и ощущение счастья. Позже возраст заставил Ирину примерить костюм Снежной королевы, а сейчас наша героиня комфортно ощущает себя и в наряде Бабы Яги. Любимая метла стоит на самом видном месте в её частном доме.

Несколько лет назад Ирина Кендрали начала собирать и ремонтировать куклы. В 2020 году Музей винтажных кукол был официально зарегистрирован. Немалую часть коллекции Ирины составляют Деды Морозы и Снегурочки. О них Псковское агентство информации и хочет рассказать сегодня.

Фото Дарьи Хватковой.

Без счёта

В отличие от кукол, Деды Морозы и Снегурочки удостоены особой чести. Они размещаются у Ирины прямо в доме на шкафу и полках. Точную цифру любимых новогодних персонажей не знает даже хозяйка. Одни являются её собственностью, другие прибыли только на время ремонта или реставрации.

«Вроде бы игрушка, а за время ремонта к ней так привыкаешь, вкладываешь в каждую частицу своей души, что потом расставаться не хочется, - признаётся Ирина. - Вот, например, сейчас у нас на срочной реставрации находится этот Дед Мороз. Привезла его семейная пара. Вскоре после свадьбы Деда Мороза купили родители нашего заказчика. Значит, Дед Мороз был выпущен примерно в 1974 -1975 годах. Изготовили его на фабрике «Ленигрушка».  Правда, симпатичный?»

А внутри его – опилки

Интересно, что в новогодней коллекции Ирины есть и псковский Дед Мороз. На момент попадания в её умелые руки сказочный персонаж пребывал в неприглядном состоянии. Зато сейчас – как новый. После ремонта сохранилась даже этикетка, из которой следует, что выпущен Дед Мороз на Псковском комбинате производственных предприятий, который располагался на Советской набережной, дом. 11. Год выпуска – 1963. Цена – 1 рубль 05 копеек.

«Псковского Деда Мороза нам пришлось полностью разобрать. Так мы узнали, что состоит он из ваты и опилочного корпуса, - продолжает рассказ собеседница. - Опилочный корпус – это палочка с основанием, вокруг которой заворачивали кулёк, набитый опилками. Цели при этом преследовали сразу две: обеспечить устойчивость фигурке и сэкономить дорогостоящую в то время вату. Такое ноу-хау послевоенных художников».

А почему опилки? Как объяснила Ирина, после войны много строили и оставались опилки. В качестве экологически чистого материала их решено было использовать в производстве детских игрушек.  

«Любопытно, что даже бумажный кулёк, в который набиты опилки, скручен не из какой попало бумаги, а из листочков детской литературы. Это могли быть старые учебники, стихи или сказки. Чаще всего нам попадались «Снежная королева» и «Дед Мороз - Красный Нос», - констатирует Ирина. - Хочу подчеркнуть, что это не случайно. Даже случайно разорвав Деда Мороза, ребёнок не должен испытать шок, увидев что-то типа современной газеты «Спид-инфо». Пусть позже накажут родители, но ребёнок до этого развернёт и прочитает сказку или стихотворение. Настолько всё было продумано в советское время! Не зря над игрушками работал целый институт, который находился в Сергиевом Посаде (прежде – город Загорск)».

Фото Дарьи Хватковой.

Ау, Снегурочка!

По словам Ирины, которая во всём старается докопаться до истины, самый первый в нашей стране Дед Мороз появился в 1937 году на центральной ёлке в Москве. Он был с посохом и бокалом шампанского.

Для чего придумали сказочного персонажа? Скорее всего, хотели отвлечь граждан Страны Советов от церкви. Поскольку раньше считалось, что подарки детям разносил Николай-угодник, то и первые фигурки Дедов Морозов изготавливали похожими на этого почитаемого на Руси святого. Он должен быть непременно с бородой и в длинной шубе.

А вот внучка Снегурочка появилась у советского Деда Мороза только через год. Ей не уделялось так много внимания, поэтому и фигурок Снегурочек было выпущено намного меньше.

«Иногда нас просят к Деду Морозу специально изготовить фигурку Снегурочки, - продолжает рассказ собеседница. – Для этого мы часто используем старые куклы, а, точнее, то, что от них осталось. Например, вот работа потрясающего мастера фабрики «Ленигрушка» Марианны Мотовиловой. Кукла была выпушена примерно в 60-е годы прошлого столетия. После окончания реставрации в нашей мастерской она обретёт вторую жизнь в качестве Снегурочки».

Фото Дарьи Хватковой.

Волшебный блеск

Люди старшего поколения наверняка расскажут, что раньше все фигурки Деда Мороза блестели, как будто только что побывали под снегопадом.

Ирине Кендрали удалось раскрыть и этот секрет. Оказалось, что причина такого блеска – мельчайшие крупинки слюды.

«Для того чтобы добиться из технической слюды такого волшебного блеска, мы даже придумали свою технологию, - открывает один из своих «профессиональных» секретов мастер. -  Она далека от идеала, поэтому мы продолжаем работать. Для осветления исходного материала пригодились наши знания из школьного курса химии. В отличие от заводских условий, где используется соляная или азотная кислота, я беру уксусную эссенцию, перекись водорода и  немного белизны. Процесс небезопасный, да и занимает несколько часов, зато результат того стоит. Блёстки получаются что надо!»

К слову, на завершающей стадии для измельчения осветлённых пластинок слюды Кендрали использует старинную мельничку.

Фото Дарьи Хватковой.

Не как в аптеке

В процессе ремонта или реставрации новогодних персонажей Ирина столкнулась с целым рядом неожиданных проблем. К примеру, подходящего клея ей не удалось найти, поэтому мастер варит его сама из кукурузного крахмала по старым рецептам. На детектив оказались похожи и поиски ваты.  

- В аптеках вата замечательная, но из неё настолько выжат воздух, настолько она спрессована, что нам для работы такая не подошла, - констатирует Ирина. – Но на упаковке мы нашли адрес завода-производителя. Он оказался совсем рядом, в Питере. Так мы с тележками припёрлись на фабрику, а другого слова я и подобрать не могу. В ответ на нашу скромную просьбу услышали, что они работают только с предпринимателями, да и партия должна быть не менее 500 кг. Мы плакались, долго убеждали. В конце-концов нам продали 10 кг ваты и даже скатали на наших глазах в специальные длинные полосы. Так мы и привезли вату на своих плечах в Псков.

Не менять!

Помимо фигурок Дедов Морозов и Снегурочек в новогодней коллекции Ирины присутствуют ватные ёлочные игрушки довоенного времени. Это – фрукты, козочка, зайка, гуси-лебеди и  уточки. Для своего возраста они достаточно хорошо сохранились, поэтому мастер намерена как можно дольше ничего в них не менять.   

«К сожалению, достаточно часто вместо кукол в наши руки поступают одни  головы или даже молды – лица, - рассказывает Ирина. – В этих случаях мы стараемся им дать вторую жизнь, как, например, произошло с куклой, которой вскоре предстоит стать  Снегурочкой».

Процесс возвращения куклы к жизни не простой и совсем не быстрый. Восстановление основы, ватного слоя, нанесение клейстера, сушка, позже доработка нюансов (манжет, воротника, отделки по низу шубы, обновление усов и бороды). Снова – клей, сушка и только в самую последнюю очередь – душ из слюдяной крошки… 

Вместе с Ириной Кендрали её увлечение куклами разделяют две верные помощницы -  Галина Матвеева и Наталья Литвак. Галина Александровна представляет продукцию музея на ярмарках, а Наталья Леонидовна помогает в мастерской.

Наша героиня не стремится спрятать своё богатство за семью печатями и с удовольствием принимает приглашения выставить свои куклы в библиотеке или доме культуры, проводит мастер-классы.

«Современные дети предпочитают играть с какими-нибудь монстрами, Санта Клаусами, чем с Дедами Морозами. Но даже если родители сделают выбор в пользу последнего, то торговля, скорее всего, предложит им китайскую синтетическую игрушку, в репертуаре которой никогда не будет самой доброй новогодней песни «В лесу родилась ёлочка». Обидно! В прошлое уходит целая эпоха, и мы, похоже, последние, кто играл с этими игрушками», - подводит итог хозяйка Музея винтажной куклы.

Ольга Малинова
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