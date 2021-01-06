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Общество

Техосмотр начнут с 1 марта снимать на камеру

 

Технический осмотр обязаны будут фиксировать на камеру. Фото РИА Новости

 

Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, сообщает РИА Новости. Соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

​​«Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения: фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование», говорится в документе.

Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии. В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.

Документ также вводит понятие «средства фотофиксации»: «технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования».

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