Техосмотр начнут с 1 марта снимать на камеру

20:46, 06 января 2021, ПАИ

Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, сообщает РИА Новости. Соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

​​«Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения: фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование», – говорится в документе.

Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии. В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.

Документ также вводит понятие «средства фотофиксации»: «технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования».