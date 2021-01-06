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Общество

Реставратор винтажных Дедов Морозов поделилась секретами мастерства

Фото Дарьи Хватковой.

Хозяйка музея винтажных кукол, псковичка Ирина Кендрали рассказала, как реставрирует старые ватные новогодние игрушки.

Ирину Кендрали хорошо помнят во многих семьях, где когда-то росли маленькие дети. Незадолго до Нового года она откладывала все дела и надевала костюм Снегурочки. Вместе с Дедом Морозом они доставляли псковским малышам подарки и ощущение счастья. Позже возраст заставил Ирину примерить костюм Снежной королевы, а сейчас она комфортно ощущает себя и в наряде Бабы Яги. Любимая метла стоит на самом видном месте в её частном доме, где разместился музей винтажных кукол.

Несколько лет назад Ирина Кендрали начала собирать и ремонтировать куклы. В 2020 году Музей винтажных кукол был официально зарегистрирован. Немалую часть коллекции Ирины составляют Деды Морозы и Снегурочки. Многие из них из ваты и бумаги, посыпанной переливающейся слюдой. Мастерица придумала свой метод «добычи» винтажных блесток для обсыпки отреставрированных ватных игрушек. Подробнее читайте в  статье здесь.

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