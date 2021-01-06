Реставратор винтажных Дедов Морозов поделилась секретами мастерства

22:04, 06 января 2021, ПАИ

Хозяйка музея винтажных кукол, псковичка Ирина Кендрали рассказала, как реставрирует старые ватные новогодние игрушки.

Ирину Кендрали хорошо помнят во многих семьях, где когда-то росли маленькие дети. Незадолго до Нового года она откладывала все дела и надевала костюм Снегурочки. Вместе с Дедом Морозом они доставляли псковским малышам подарки и ощущение счастья. Позже возраст заставил Ирину примерить костюм Снежной королевы, а сейчас она комфортно ощущает себя и в наряде Бабы Яги. Любимая метла стоит на самом видном месте в её частном доме, где разместился музей винтажных кукол.

Несколько лет назад Ирина Кендрали начала собирать и ремонтировать куклы. В 2020 году Музей винтажных кукол был официально зарегистрирован. Немалую часть коллекции Ирины составляют Деды Морозы и Снегурочки. Многие из них из ваты и бумаги, посыпанной переливающейся слюдой. Мастерица придумала свой метод «добычи» винтажных блесток для обсыпки отреставрированных ватных игрушек. Подробнее читайте в статье здесь.