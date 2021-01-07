У кого больше – псковские рыболовы-любители померились трофеями

12:33, 07 января 2021, ПАИ

Псковские рыболовы-любители, в чей дружный коллектив входит колумнист Псковского агентства информации Николай Бесклёвный, в начале нового года подвели итоги прошлого года.

Рыболовный коллектив сложился почти два десятка лет назад. В него входят рабочие, учёные, бизнесмены, служащие, костяк составляют военные пенсионеры. Объединила всех любовь к рыбалке и зрелый возраст. Самому старшему в коллективе – 74 года, самому младшему – 53.

«Казалось бы, двадцать лет – разница серьёзная, но мы ее почти не замечаем. И на атомных подводных лодках наши товарищи вокруг земного шара ходили, и на «самолёте Судного дня» летали, и с парашютами прыгали, и звание кандидата в мастера спорта имеют, и звание кандидата технических наук. У всех за плечами огромный жизненный опыт», – отмечает летописец-рыболов.

Также наш автор рассказал о самых крупных рыбных трофеях. Трофеи, выловленные Игорем Манухиным, щука на девять килограммов в реке Великой и судак весом 3350 г из Раскопельского залива, вывели его на первое место. Серебряным призёром стал самый опытный рыболов – Вениамин Прозоров. На его спиннинг за год попалась не одна крупная щука, две самых-самых из которых (5800 г в Раскопельском заливе, 4000 г в реке Великой) позволили стать вторым в своеобразном хит-параде рыбаков. На третью ступеньку пьедестала почета поднялся самый старший рыболов компании – Сергей Мясников. 16 июня стало его бенефисом, самой запомнившейся рыбалкой в жизни – и рекордная щука на 4600 г, и гора толстых судаков.

Чем еще запомнился прошлый год клубу рыболовов-любителей, в который входит наш автор Николай Бесклёвный, читайте ЗДЕСЬ.