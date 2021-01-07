0
13:24
Как на Руси праздновали Святки и Колядки – экскурс в историю
10:53
Телеведущая Оксана Федорова поздравила псковичей с Рождеством
09:39
Мошенники отрабатывают новую схему обмана по телефону в регионах
23:55
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
22:04
Ирина Кендрали: Все Деды Морозы проходят через наши души
21:33
Выпускница Гдовской музыкальной школы онлайн побеждает в конкурсах
20:20
Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
Еще новости
Общество

У кого больше – псковские рыболовы-любители померились трофеями

Фото предоставлено автором.

Псковские рыболовы-любители, в чей дружный коллектив входит колумнист Псковского агентства информации Николай Бесклёвный, в начале нового года подвели итоги прошлого года.

Рыболовный коллектив сложился почти два десятка лет назад. В него входят рабочие, учёные, бизнесмены, служащие, костяк составляют военные пенсионеры. Объединила всех любовь к рыбалке и зрелый возраст. Самому старшему в коллективе –  74 года, самому младшему – 53.

«Казалось бы, двадцать лет – разница серьёзная, но мы ее почти не замечаем. И на атомных подводных лодках наши товарищи вокруг земного шара ходили, и на «самолёте Судного дня» летали, и с парашютами прыгали, и звание кандидата в мастера спорта имеют, и звание кандидата технических наук. У всех за плечами огромный жизненный опыт», отмечает летописец-рыболов.

Также наш автор рассказал о самых крупных рыбных трофеях. Трофеи, выловленные Игорем Манухиным, щука на девять килограммов в реке Великой и судак весом 3350 г из Раскопельского залива, вывели его на первое место. Серебряным призёром стал самый опытный рыболов – Вениамин Прозоров. На его спиннинг за год попалась не одна крупная щука, две самых-самых из которых (5800 г в Раскопельском заливе, 4000 г в реке Великой) позволили стать вторым в своеобразном хит-параде рыбаков. На третью ступеньку пьедестала почета поднялся самый старший рыболов компании – Сергей Мясников. 16 июня стало его бенефисом, самой запомнившейся рыбалкой в жизни – и рекордная щука на 4600 г, и гора толстых судаков. 

Чем еще запомнился прошлый год клубу рыболовов-любителей, в который входит наш автор Николай Бесклёвный, читайте ЗДЕСЬ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

Телеведущая Оксана Федорова поздравила псковичей с Рождеством
07 января 2021
Телеведущая Оксана Федорова поздравила псковичей с Рождеством
Мошенники отрабатывают новую схему обмана по телефону в регионах
07 января 2021
Мошенники отрабатывают новую схему обмана по телефону в регионах
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
06 января 2021
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Выпускница Гдовской музыкальной школы онлайн побеждает в конкурсах
06 января 2021
Выпускница Гдовской музыкальной школы онлайн побеждает в конкурсах
Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
06 января 2021
Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики
06 января 2021
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики
В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям
06 января 2021
В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
06 января 2021
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями

Идет загрузка...