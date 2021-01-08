Электроснабжение полностью восстановили в Псковской области

12:30, 08 января 2021, ПАИ

В Псковской области полностью восстановили электроснабжение после непогоды, сообщает пресс-служба Министерства энергетики России.

Под контролем Минэнерго РФ восстановлено энергоснабжение потребителей в Псковской области, где 2 января с 8:00 до 14:00 из-за налипания мокрого снега на провода происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (дочерняя компания ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Северо-Запада»).

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 1 008 населённых пунктах Псковского, Опочецкого, Стругокрасненского, Гдовского и Себежского районов (около 16 200 человек), 13 социально значимых объектов. Мощность отключённых потребителей – 8,9 МВт.

4 января в 15:00, по информации ПАО «Россети», аварийно-восстановительные работы на ВЛ 6-10 кВ были завершены.

8 января по состоянию на 10:00 отключённых ВЛ 0,4 кВ и выше нет. Индивидуальных заявок от потребителей по сетям 0,4 кВ не поступало.

К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 183 бригады (713 специалистов и 203 единицы техники).