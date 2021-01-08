Ираида Сивачёва: Решение о возвращении в Псковской области к очному обучению правильное и обоснованное

15:28, 08 января 2021, ПАИ

Главный внештатный инфекционист Псковской области, главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва считает, что возвращение образовательных учреждений Псковской области к очному формату обучения – правильное и обоснованное решение. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Ираида Сивачёва подчеркнула, что это решение принято в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. «Роспотребнадзор с помощью специальной системы слежения контролирует ситуацию с коронавирусом, проводит определённые расчёты. Я согласна с решением Роспотребнадзора, их решение о возвращении образовательных учреждений к очному формату обучения правильное и обоснованное», – отметила главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области.

Она также отметила, что в Псковской области наблюдается значительное улучшение ситуации с коронавирусом. «У нас снижается количество заболевших, правда, не так сильно, как хотелось», – заметила Ираида Сивачёва.

Врач также призвала псковичей продолжать соблюдать все антикоронавирусные меры, предписаные Роспотребнадзором. В частности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

7 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал, что с 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате.

Колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса – практически у всех начинается сессия. Вузы в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования работают в смешанном режиме, детали необходимо уточнять у преподавателей.

Все антиковидные меры, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются в образовательных учреждениях.