Ещё 96 человек заболели COVID-19 в Пскове

15:39, 08 января 2021, ПАИ

В Пскове коронавирусом с начала пандемии заболели 9 404 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 96, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (4 851 случай), на третьем – Псковский район (2 133 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 25 366 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 13 070 пациентов, умерли 104 человека.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.