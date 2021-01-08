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Общество

Более 23 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 января в стране зафиксировано 454 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 677 человек.

Всего по состоянию на 8 января в России выявлено 3 355 794 случая заболевания коронавирусом, 2 731 129 человек выздоровело, 60 911 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 25 366 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 13 070 пациентов, умерли 104 человека.

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Александр Седунов – о возвращении к очному обучению: Никаких опасений для здоровья учителей и детей нет Более 23 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки Ещё 96 человек заболели COVID-19 в Пскове Ираида Сивачёва: Решение о возвращении в Псковской области к очному обучению правильное и обоснованное Объективным решением назвала псковский детский омбудсмен возвращение к очному обучению 4851 человек заразился коронавирусом в Великих Луках Учёные нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания Почти 221 тысячу тестов на коронавирус провели в Псковской области 13 070 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Ещё 183 человека заразились коронавирусом в Псковской области
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