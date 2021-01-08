Более 23 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
7 января в стране зафиксировано 454 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 677 человек.
Всего по состоянию на 8 января в России выявлено 3 355 794 случая заболевания коронавирусом, 2 731 129 человек выздоровело, 60 911 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 25 366 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 13 070 пациентов, умерли 104 человека.