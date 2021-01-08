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Общество

Стали известны подробности ЧП на газопроводе в частном секторе Пскова

Водитель мусоровоза регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром» – помог оперативно обнаружить разрыв газопровода в частном секторе Пскова. Об этом рассказал директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Это наш привычный маршрут. Машина регулярно работает по указанному адресу. В этот день водитель, увидев, что стойка газопроводной трубы сбита, возможна утечка газа, немедленно сообщил об этом по номеру единой службы спасения 112. Оператор попросил его дождаться на месте приезда соответствующих служб, что он и сделал. Надеемся, внимательность и неравнодушие наших сотрудников помогли жителям этого района обнаружить аварию и вовремя устранить последствия», – отметил Александр Киселёв.

Он также добавил, что сотрудники «Экопрома» никогда не проезжают мимо ЧП. Соответствующие указания руководство компании дало каждому своему работнику.

Ранее сообщалось, что в 1-м Зональном переулке в Пскове была повреждена труба газопровода. Без голубого топлива осталось два жилых дома. Газовики пообещали в течение суток возобновить подачу газа в эти дома.

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