Александр Седунов – о возвращении к очному обучению: Никаких опасений для здоровья учителей и детей нет

17:39, 08 января 2021, ПАИ

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов уверен, что нет никаких опасений для здоровья учителей и детей в связи с возвращением образовательных учреждений региона к очному формату обучения. Мнение руководителя профильного комитета приводится в Instagram-аккаунте Псковской области.

Александр Седунов отметил, что на протяжении нескольких недель дистанционного обучения и каникул наблюдается достаточное снижение заболевших коронавирусом. Очное обучение в свою очередь имеет ряд неоспоримых преимуществ перед дистанционным, заметил он.

«Можно говорить о том, что ситуация стабилизируется. С условием сохранения всех мер, которые были прописаны Роспотребнадзором еще в 2020 году, никаких опасений для здоровья учителей и детей нет», – подчеркнул руководитель профильного комитета.

7 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что с 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате.

Колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса – практически у всех начинается сессия. Вузы в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования работают в смешанном режиме, детали необходимо уточнять у преподавателей.

Все антиковидные меры, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются в образовательных учреждениях.