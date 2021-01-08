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Общество

Россельхознадзор проверил за год почти девять тонн гранатов для жителей Псковской и Ленинградской областей

Фрукты избавили от личинок плодовой мушки. Фото jalita.com

 

За 12 месяцев 2020 года в Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль более 8,5 тыс. тонн гранатов. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Поставщиками фруктов выступили Перу (6,3 тыс. тонн), Египет (около 1,3 тыс. тонн), Израиль (более 700 тонн), Марокко, Индия, ЮАР, Чили.

При ввозе одной партии гранатов из Перу были выявлены личинки средиземноморской плодовой мухи. В отношении 17,9 тонн зараженных фруктов были проведены мероприятия по обеззараживанию.

По итогам фитосанитарного контроля остальные партии фруктов были допущены к дальнейшему следованию.

Ранее, ПАИ сообщало о проверке Россельхознадзором лимонов.

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