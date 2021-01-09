Угрозы второго схода лавины в Норильске нет

13:46, 09 января 2021, ПАИ

Повторного схода снега не ожидают в ЕДДС Норильска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Накануне вечером в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске произошёл сход снега, засыпавший несколько зданий.

Утром в мэрии Норильска предупреждали, что угроза нового схода лавины сохраняется.

В результате происшествия обнаружены тела трёх погибших и подросток. Власти Норильска объявили 10 января днём траура после гибели семьи из-за схода лавины.

Подросток находится в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии, рассказали РИА Новости в Минздраве Красноярского края.

Ранее ПАИ сообщало о семье из четырёх человек, найденных 8 января живыми.