О псковских церквях в честь святого Стефана рассказали в музее

16:26, 09 января 2021, ПАИ

Мученическую кончину архидиакона Стефана вспоминают сегодня в Мирожском монастыре. О храмах города, посвящённых святому, рассказали в сообществе музея «Фрески Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Псковичи почитали этого святого и посвятили ему не один храм. Впервые каменная церковь св. Архидиакона Стефана в Мирожском монастыре была построена в 1404 году.

Существующий храм был возведён в кон. XVII-XVIII вв. Стефановская церковь небольшая и имеет интересное архитектурное решение. Храм в основном сохраняет черты псковской архитектурной школы, но его фасады богато украшены архитектурными элементами нарышкинского барокко», – сказано в сообщении.

В Стефановской церкви находятся частицы мощей святого Стефана.

Кроме того, только в этом храме Пскова можно увидеть сразу три образа святого, выполненных в трёх разных художественных техниках: иконописной, фресковой и мозаичной.

Ранее ПАИ сообщало о народных традициях Степанова дня.