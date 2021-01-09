Водоснабжение в деревне Пугачиха Невельского района восстановлено

18:01, 09 января 2021, ПАИ

Водонапорная башня в деревне Усть-Долысской волости вновь функционирует. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Утром у волости возникла проблема с ремонтом вышедшего из строя насоса водонапорной башни: водитель крана находится на больничном.

Глава Невельского района Олег Майоров подключился к поискам техники и получил помощь от инвестора – Великолукского свиноводческого комплекса.

«Выражаю слова благодарности за оперативное решение проблемы с установкой насоса в Усть-Долысской волости руководителю Александру Никуленкову, механику Александру Станулису, крановщику Денису Малышеву», – сказал глава района, подчеркнув, что коплекс в очередной раз помог решить проблему и обеспечить водой жителей деревни Пугачиха.

Ранее ПАИ сообщало о проблемах с водоснабжением в деревне Пугачиха.