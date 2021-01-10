Психолог и психиатр помогают псковичам справиться с психическими расстройствами на фоне COVID-19

09:40, 10 января 2021, ПАИ

Психолог-кинезиолог и врач-психиатр появились в больницах Пскова и в Великих Лук. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«В декабре 2020 г. в штат псковского подразделения взят грамотный психолог-кинезиолог для работы с пациентами, а в январе 2021 г. в штат великолукского филиала принят врач-психиатр с большим опытом работы в Москве. Кроме своевременной диагностики у постели пациентов при необходимости назначения терапии наши специалисты готовы работать с родственниками пациентов», – рассказала Анастасия Повторейко.

Кроме того, за помощью к специалистам обращаются медицинские работники, находящиеся в изматывающих условиях труда.

Ранее ПАИ сообщало, что у каждого пятого переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства. В их число вошли шизофрения, бредовые расстройства, расстройства настроения, депрессии и другие.