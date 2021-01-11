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Общество

Почти 224 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 726 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 223 940. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 26 039 случаев заражения коронавирусом, 13 605 пациентов выздоровело, 106 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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