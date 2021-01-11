Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

11:46, 11 января 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан среди районов Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 195 человек, в Островском – 1 193, в Невельском – 1071.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Пыталовском (170), Красногородском (150) и Усвятском (108) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 9 608 человек, в Великих Луках – 4 926.

Всего в Псковской области зарегистрировано 26 039 случаев заражения коронавирусом, 13 605 пациентов выздоровело, 106 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.