0
09:12
71-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Палкинском районе
16:03
Причиной трагедии в Великолукском районе могло стать неосторожное обращение с огнём
15:43
Пятый погибший обнаружен на пепелище в деревне Ерёмкино
14:22
Угнанный у псковича внедорожник обнаружили в Смоленской области
11:45
Двое мужчин и две женщины сгорели в деревне Ерёмкино
11:23
Публикуем фото с места трагического пожара в Великолукском районе
10:12
Четыре человека погибли при пожаре в Великолукском районе
Еще новости
Происшествия

Число погибших на пожарах в Псковской области выросло по сравнению с прошлым годом

По сравнению с прошлым годом в Псковской области выросло число погибших на пожарах. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва в эфире проекта ПАИ-live 11 января.

Ирина Коноплёва напомнила, что за период новогодних праздников в регионе произошло 46 пожаров, тогда как в прошлом году за аналогичный период их было 47. При этом за новогодние каникулы в Псковской области погибло девять человек, а в 2020 году — два.

«Мы обращаем пристальное внимание и проводим профилактическую работу, направленную на предотвращение пожаров и гибели людей», - подчеркнула Ирина Коноплёва.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Число погибших на пожарах в Псковской области выросло по сравнению с прошлым годом На страже безопасности – ПАИ-live с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ириной Коноплёвой Об итогах 2020 года и планах на 2021 год – в интервью с главой администрации Пскова Мифы и правда о коронавирусе – в интервью с псковскими врачами Секреты успешности и обучения будущего в «Кванториуме» – в интервью с Вячеславом Гординым Чего добились профсоюзы в 2020 году и что ждать от Псковского облсовпрофа в наступившем 2021-м – в интервью с Игорем Ивановым В Новый год без ковида – ПАИ-live c Алексеем Васильевым и Борисом Андреевым Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live Оперативность и мультиформатность – Антон Сергеев об эффективности СМИ Советник псковского губернатора оценил работу чиновников со СМИ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

71-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Палкинском районе
11 января 2021
71-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Палкинском районе
Причиной трагедии в Великолукском районе могло стать неосторожное обращение с огнём
10 января 2021
Причиной трагедии в Великолукском районе могло стать неосторожное обращение с огнём
Пятый погибший обнаружен на пепелище в деревне Ерёмкино
10 января 2021
Пятый погибший обнаружен на пепелище в деревне Ерёмкино
Угнанный у псковича внедорожник обнаружили в Смоленской области
10 января 2021
Угнанный у псковича внедорожник обнаружили в Смоленской области
Двое мужчин и две женщины сгорели в деревне Ерёмкино
10 января 2021
Двое мужчин и две женщины сгорели в деревне Ерёмкино
Публикуем фото с места трагического пожара в Великолукском районе
10 января 2021
Публикуем фото с места трагического пожара в Великолукском районе
Четыре человека погибли при пожаре в Великолукском районе
10 января 2021
Четыре человека погибли при пожаре в Великолукском районе
Две иномарки столкнулись напротив полицейского участка в Великих Луках
09 января 2021
Две иномарки столкнулись напротив полицейского участка в Великих Луках

Идет загрузка...