Число погибших на пожарах в Псковской области выросло по сравнению с прошлым годом

14:03, 11 января 2021, ПАИ

По сравнению с прошлым годом в Псковской области выросло число погибших на пожарах. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва в эфире проекта ПАИ-live 11 января.

Ирина Коноплёва напомнила, что за период новогодних праздников в регионе произошло 46 пожаров, тогда как в прошлом году за аналогичный период их было 47. При этом за новогодние каникулы в Псковской области погибло девять человек, а в 2020 году — два.

«Мы обращаем пристальное внимание и проводим профилактическую работу, направленную на предотвращение пожаров и гибели людей», - подчеркнула Ирина Коноплёва.