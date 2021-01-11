83 ребенка родилось в Псковском перинатальном центре за новогодние праздники

14:50, 11 января 2021, ПАИ

За новогодние праздники в Псковском перинатальном центре родилось 83 ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач центра Сергей Сукманюк.

1 января в Псковском перинатальном центре родилось пять детей — три мальчика и две девочки. Первым в 2021 году на свет появился мальчик, который родился 1 января в 03:42.

За время праздничных каникул в перинатальном центре родились две двойни. В прошлом году акушеры приняли за новогодние праздники более 30 родов.

Общественная приемка перинатального центра в Пскове состоялась в начале 2019 года.