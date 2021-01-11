Коллектив Детской деревни — SOS в Пскове награждён почётной грамотой губернатора

20:00, 11 января 2021, ПАИ

Коллектив Детской деревни — SOS Пскова удостоен почётной грамоты губернатора. Об этом сообщает областная администрация. Специалисты отмечены за многолетнюю плодотворную работу по семейному устройству, воспитанию, социальной адаптации детей, а также в честь 10-летнего юбилея соцучреждения.

Поздравления со знаменательной датой руководству учреждения передала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она высоко оценила усилия сотрудников «Детской деревни — SOS Псков» в вопросе воспитания и социализации детей, оставшихся без попечения родителей.

Отметим, детские деревни — SOS — уникальная альтернатива детским домам. Это место, где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах вместе с SOS-мамами, братьями и сёстрами, получая всё необходимое для полноценного развития. В Пскове Детская деревня состоит из 10 домов, в которых проживают 9 многодетных приёмных семей. Здесь воспитываются 42 ребёнка.

За годы деятельности выпускниками Детской деревни — SOS в Пскове стали 20 юношей и девушек, которым исполнилось 18 лет. Все они остаются на добровольном сопровождении учреждения до 23 лет.

Сотрудники учреждения реализуют ряд образовательных и социально значимых проектов для семей, в том числе при поддержке Фонда президентских грантов. Со стороны администрации Псковской области предусматриваются различные меры поддержки для воспитанников учреждения.