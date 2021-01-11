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Общество

Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе

Найден подросток, который в пушкиногорской школе распылил перцовый баллончик. Фото smolensk-i.ru

 

Сотрудниками полиции установлен учщийся пушкиногорской школы, который распылил содержимое перцового балончика в здании учебного заведения, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Псковской области.

Полицейским из Пушкинских Гор пришлось потратить немало времени и задействовать немало сил для того, чтобы установить учащегося девятого класса, проживающего далеко от посёлка. Подростка нашли по месту жительства.

В настоящее время девятиклассник пояснил, что вещество из перцового балончика он распылил по неосторожности. Тем не менее его родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КОАП. В настоящее время полицейскими уже составлен протокол. 

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